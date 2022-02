Rapid, aproape sa dea lovitura iarna aceasta * Denis Alibec putea ajunge la giulesteni. Motivul pentru care mutarea a cazut

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 17:49 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 18:17Rapid putea da o lovitura pe piata transferurilor in aceasta iarna, giulestenii fiind in negocieri cu Denis Alibec (31 de ani), dupa ce atacantul s-a despartit de CFR Cluj. Pana la urma transferul a picat, iar fotbalistul a ajuns in Grecia, la Atromitos.Daniel Niculae, presedintele Rapidului, a dezvaluit ca a negociat cu Alibec venirea sa la echipa antrenata de Mihai Iosif, dar pretentiile ... citeste toata stirea