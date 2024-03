Rapid Bucuresti a castigat Cupa Romaniei la volei masculin

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 03 martie 2024, 21:07 / Actualizat duminica, 03 martie 2024 21:19Rapid Bucuresti a trecut duminica, la Mioveni, de Steaua cu 3-1 (22-25, 25-22, 25-14, 28-26) in finala Cupei Romaniei.CS Rapid Bucuresti a cucerit in premiera Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (22-25, 25-22, 25-14, 28-26).PRELIMINARII CE 2024Romania castiga in Croatia dupa un meci electrizant si e CALIFICATA la Europeanul din iarna! ... citește toată știrea