Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 10:59 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 12:11Claudiu Petrila (22 de ani) a cazut secerat in minutul 65 al meciului dintre Rapid si Universitatea Craiova, scor 2-0. A iesit de pe teren tinandu-se de copsa posterioara a piciorului stang.Inainte sa se accidenteze, Petrila daduse inca o pasa perfecta (a 6-a in acest sezon) pentru prima reusita a lui Funsho, in meciul cu Universitatea Craiova si declansase si alte actiuni ... citeste toata stirea