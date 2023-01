Rapid, data in judecata de doi fosti jucatori: "Sunt banii mei, am muncit pentru ei, n-am furat"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 27 ianuarie 2023, 16:24 / Actualizat vineri, 27 ianuarie 2023 16:24Fostii mijlocasi Alexandru Pacurar si Tiberiu Balan, ambii in varsta de 41 de ani, isi cer restantele salariale de la Rapid. Cei doi au fost legitimati impreuna in Giulesti in sezonul 2013/14.Pacurar si Balan se bazeaza pe exemplul Julio Cesar, brazilianul care a obtinut 600.000 de euro de la alb-visinii! El a jucat in 2008 pentru fostul club din Giulesti, aflat acum in faliment. ... citeste toata stirea