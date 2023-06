Articol de GSP - Publicat joi, 05 ianuarie 2023, 11:59 / Actualizat joi, 05 ianuarie 2023 12:08Rapid a obtinut o derogare de la UEFA pentru a putea celebra centenarul clubului in Giulesti pe data de 25 iunie 2023, perioada in care noua arena a alb-visiniilor e angrenata in organizarea Campionatului European de tineret.Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023Romania si Georgia organizeaza competitia. Ghencea, Giulesti, Cluj Arena si Stadionul "Dr. Constantin Radulescu" sunt ... citeste toata stirea