Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 14:22 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 15:59Rapid a fost invinsa de Metaloglobus, 0-3, intr-un amical jucat azi.Trupa lui Cristiano Bergodi a profitat de pauza provocata de partidele internationale si a disputat un meci de verificare in compania formatiei aflate pe locul 18 in Liga 2 (3 puncte in 5 etape). Scorul la pauza a fost 0-0.Pe pagina de Facebook, Rapid nu a anuntat ce jucatori a folosit Cristiano Bergodi, ... citeste toata stirea