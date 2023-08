Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 11 august 2023, 17:29 / Actualizat vineri, 11 august 2023 17:57Rapid l-a imprumutat pe fundasul central Cristian Ignat (20 de ani) la divizionara secunda CS Mioveni.Cristian Ignat, fotbalist cu 3 aparitii in primul esalon pentru Rapid, toate in stagiunea trecuta, a fost imprumutat pentru un sezon la CS Mioveni, formatie antrenata de Constantin Schumacher. Fundasul central mai are contract cu formatia giulesteana pana in 2026.RAPIDSucu a dat bani ... citeste toata stirea