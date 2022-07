Rapid, prima victorie in cantonamentul din Austria! Condusi de Cracovia, giulestenii au revenit si s-au impus dupa pauza

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 iulie 2022, 14:24 / Actualizat vineri, 01 iulie 2022 14:44Rapid a obtinut, vineri la pranz, prima victorie din cadrul cantonamentului din Austria. Alb-visiniii au invins-o cu 2-1 pe MKS Cracovia, locul 9 in ultimul sezon din Polonia, dupa ce la pauza erau condusi cu 0-1.Giulestenii au inceput cum nu se putea mai prost partida. In minutul 24, au luat gol din lovitura libera de la kosovarul Florian Loshaj, jucator care a evoluat in urma cu trei ani la Poli ... citeste toata stirea