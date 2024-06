Rapid renunta la "bombardierii" din Kosovo * Unul dintre ei s-a inteles deja cu echipa

Articol de Cezar Titor - Publicat joi, 06 iunie 2024, 19:05 / Actualizat joi, 06 iunie 2024 19:19Transferul lui Ermal Krasniqi (25 ani) la Sparta Praga este foarte aproape de a se concretiza. Rapid va primi doua milioane de euro in schimbul acestuia, iar anuntul oficial urmeaza a fi facut in scurt timp.Ermal Krasniqi evolueaza in Giulesti din perioada mercato-ului invernal, cand finantatorul Rapidului, Dan Sucu, a scos din buzunar suma de un milion de euro. Odata ce mutarea va fi finalizata, ... citește toată știrea