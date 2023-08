Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Marius Margarit - Publicat miercuri, 09 august 2023, 07:03 / Actualizat miercuri, 09 august 2023 07:19Conducerea Rapidului s-a saturat de gafele si de mofturile lui Horatiu Moldovan (25 de ani) si incearca sa aduca un alt goalkeeper.Dintr-un erou descoperit in mod surprinzator, Horatiu Moldovan a devenit o problema a Rapidului. Portarul in varsta de 25 de ani isi submineaza echipa incontinuu, gafele lui cauzeaza infrangeri si sporesc tensiunea, in ... citeste toata stirea