Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 12 iunie 2023, 12:06 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 12:35Rapid a anuntat in cursul zilei de luni ca Dan Sucu devine actionar majoritar in club, el urmand sa detina 70% din actiuni! Totodata, capitalul social al clubului a fost majorat cu 24 de milioane de lei, totalul ajunge acum la 50 de milioane de lei!La un an de cand a preluat 50% din actiunile clubului Rapid, Dan Sucu muta din nou. Afaceristul detine acum 70% din actiuni, in timp ce restul de ... citeste toata stirea