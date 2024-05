Rapid si-a egalat recordul dupa 17 luni * Culmea, Mutu reusise precedenta performanta

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 16:03 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 16:04Rapid a demarat ca din tun 2024, cu o serie de 4 victorii la rand, 4-3 cu FCU Craiova, 2-1 la Dinamo, 2-1 cu Otelul si 1-0 la Cluj, cu CFR. Un record all-time, cel mai bun inceput de an din istoria visiniilor.Precedenta serie, cu Adrian Mutu pe bancaGiulestenii reusisera precedenta serie de 4 succese consecutive in campionat in urma cu 17 luni. Se intampla la inceputul ... citește toată știrea