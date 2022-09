Rapid, supertransfer in ultima zi de mercato. A trecut pe la Inter Milano si acum ajunge in Giulesti

Articol de GSP - Publicat luni, 05 septembrie 2022, 09:52 / Actualizat luni, 05 septembrie 2022 10:15Rapid este aproape de transferul lui Xian Emmers (23 de ani), un mijlocas ofensiv trecut pe la juniorii lui Inter.Belgianul vine de la Roda Kerkrade, din liga a doua olandeza. El fusese trimis in Esarile de Jos in urma cu un an, de la Inter Milano. Emmers ar urma sa ajunga la Rapid chiar azi, in ultima zi de mercato in SuperLiga, potrivit digisport.ro.Mijlocasul central ofensiv se va lupta ... citeste toata stirea