Rapid, vazuta cu sanse la titlu: "Alb-visiniii par periculosi in acest moment"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 31 august 2022, 08:08 / Actualizat miercuri, 31 august 2022 09:26Rapid a castigat cu U Cluj in etapa #8 din SuperLiga, scor 1-0, si a urcat din nou pe primul loc. Basarab Panduru, fostul international, considera ca echipa lui Mutu se poate bate la titlu.Rapid a bifat a treia victorie consecutiva in campionat, dupa 2-1 cu Sepsi si 1-0 cu UTA, si a ajuns la 18 puncte, cu 3 peste Farul, ocupanta locului doi. Echipa lui Hagi are insa un meci de jucat, cu FCSB, ... citeste toata stirea