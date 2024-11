Rapidul lui Sumudica, aproape de un record in istoria recenta a clubului * Meciul cu CFR Cluj este decisiv

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 12 noiembrie 2024, 21:22 / Actualizat marti, 12 noiembrie 2024 21:23Cu cele 4 partide consecutive fara gol incasat, in campionat, 3 victorii si o remiza alba, adunate in ultimele runde, Rapid a urcat 5 locuri in clasament si se apropie de o performanta veche din 2022.Mutu e inca mai susAtunci, sub comanda lui Adrian Mutu, giulestenii reuseau chiar o serie de 5 meciuri fara sa primeasca gol, toate incheiate cu victorii, 1-0 la Academica Clinceni, ... citește toată știrea