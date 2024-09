Rares Pop a dezvaluit care este motivul pentru care a venit la Rapid: "O oportunitate buna"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 19:13 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 19:13Rares Pop (19 ani), mijlocasul dreapta de la Rapid, a dezvaluit de ce a semnat cu echipa din Giulesti in aceasta vara.Rares Pop a fost transferat la Rapid in acesta vara de la UTA, in schimbul a 700.000 de euro.Pana acum mijlocasul a jucat 5 meciuri pentru Rapid si a reusit sa marcheze un gol in partida cu Poli Iasi castigata cu 2-1.Motivul pentru care a venit Rares Pop la ... citește toată știrea