Raspunsul hilar dat de noul rege al serviciului in circuitul ATP * "Cati ani aveai cand ai servit cu viteza de peste 200 km/?" "Probabil vreo 10!"

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 02 ianuarie 2025, 15:54 / Actualizat joi, 02 ianuarie 2025 15:54Francezul Giovanni Mpetshi Perricard (21 de ani, locul 31 ATP) isi continua traseul pe tabloul turneului ATP 250 de la Brisbane, el impunandu-se cu 6-4, 7-6 (4) in fata americanului Frances Tiafoe (26 de ani, numarul 18 ATP) intr-un meci in care a reusit 20 de asi.Serviciul puternic si rapid e pe maini bune in circuitul masculin, dupa ce jucatori precum John Isner, Ivo Karlovic, Kevin ... citește toată știrea