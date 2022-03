Raspunsul lui Gigi Becali, dupa iesirea lui Florin Tanase: "Il schimb si pe el!"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 18:49 / Actualizat luni, 07 martie 2022 18:49Gigi Becali, patronul FCSB, nu e miscat de afirmatiile capitanului Florin Tanase si spune ca inclusiv "decarul" in varsta de 27 de ani va iesi din echipa in cazul unor evolutii modeste.Florin Tanase s-a remarcat in ultimii ani si in fata microfoanelor, cu afirmatii taioase, directe, vizat de multe ori fiind chiar finantatorul clubului. Cei doi au o relatie apropiata, dar asta nu l-a impiedicat pe ... citeste toata stirea