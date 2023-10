Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 13:29 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 15:09Dupa FCSB - Petrolul 2-2, Gigi Becali a anuntat ca a luat o decizie surprinzatoare in cazul lui Octavian Popescu.Dupa ce l-a criticat in repetate randuri Octavian Popescu, fiind nemultumit de evolutiile sale, Gigi Becali s-a razgandit. Spune acum ca extrema de 20 de ani va fi mereu pe teren.FCSBReactia lui MM Stoica dupa decizia luata in cazul lui Dawa: "Vad ca sunteti mirati ... citeste toata stirea