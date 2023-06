Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 18:14 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 18:30Deian Sorescu (25 de ani, extrema dreapta) va evolua la Rakow in sezonul viitor. Fotbalistul se intoarce in Polonia dupa imprumutul la FCSB.Polonezii de la weszlo scriu ca Daviw Szwarga, noul antrenor al lui Rakow, ii va acorda o sansa romanului. Iarna trecuta, Sorescu pleca din Polonia si pentru ca intrase in conflict cu tehnicianul echipei de la acea vreme, Marek Papszun. ... citeste toata stirea