Raul Rusescu a semnat de nevoie cu Concordia Chiajna, dar vrea sa revina in prima liga si viseaza la echipa nationala: "Pe viitor pot sa revin. Realitatea te loveste uneori"

Raul Rusescu (34 de ani) a semnat cu Concordia Chiajna in urma cu mai putin de o luna, pentru un sezon, dar nu se gandeste deocamdata la retragere. Din contra, atacantul vrea sa revina in prima divizie din Romania, pentru ca vrea sa imbrace din nou tricoul primei reprezentative.Raul Rusescu vrea sa revina in prima liga si viseaza la echipa nationalaRusescu a recunoscut ca a dat curs propunerii echipei din Liga 2 pentru ca nu a primit o alta oferta, din SuperLiga, dar are in plan sa se puna pe ... citeste toata stirea