Razboiul dintre Rusia si Ucraina il inspira pe Argaseala sa scrie poezii: "Sa nu mai fie bombe si nici foame/ Pe cer doar porumbeii albi sa zboare" * Versurile l-au emotionat si pe Budescu

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 martie 2022, 08:33 / Actualizat sambata, 05 martie 2022 08:57Razboiul dintre Rusia si Ucraina l-a determinat pe Valeriu Argaseala sa scrie o poezie. Versurile l-au impresionat pe Constantin Budescu.Intr-un moment in care FCSB traverseaza cel mai dificil moment al sezonului, presedintele clubului, Valeriu Argaseala, s-a refugiat in poezie.Razboi in UcrainaCine e primul sportiv important care s-a lepadat de Rusia * Va concura sub steagul Frantei: ... citeste toata stirea