Razvan Burleanu, alaturi de reprezentanti de la Inter, Real Madrid, Manchester City sau Ajax! * Ce se intampla in weekend la Iasi

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 21 noiembrie 2024, 11:12 / Actualizat joi, 21 noiembrie 2024 11:47Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este asteptat in aceasta seara in Iasi, pentru a participa la a zecea Conferinta Internationala a Consortiului Universitaria in Educatie Fizica, Sport si Fizioterapie, care se va derula de vineri pana duminica.Organizat sub genericul "Fotbalul viitorului - intre stiinta, societate si sport", evenimentul va fi gazduit de ... citește toată știrea