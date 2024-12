Razvan Burleanu, mesaj in ziua de Craciun: "Avem in fata o oportunitate rara"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 26 decembrie 2024, 10:58 / Actualizat joi, 26 decembrie 2024 12:23In ziua de Craciun, Razvan Burleanu, presedintele de la FRF, a transmis un mesaj in care le-a urat romanilor Sarbatori fericite si a amintit de cele mai importante performante din anul 2024.Razvan Burleanu spune romanii au avut motive de bucurie in 2024 prin performanta reusita de nationala la Euro 2024, acolo unde a ajuns in faza optimilor. Acesta nu a uitat de calificarea bifata ... citește toată știrea