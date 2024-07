Razvan Burleanu, veste de ultima ora in privinta lui Edi Iordanescu + Care e "Planul B"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 04 iulie 2024, 10:34 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 11:33Echipa nationala a Romaniei a ajuns in aceasta dimineata acasa dupa experienta de la Euro 2024 din Germania. Sute de suporteri i-au asteptat pe Stanciu si Comp. la Mogosoaia, iar Razvan Burleanu, presedintele FRF, a vorbit pentru prima data in ultima luna despre ce urmeaza la prima reprezentativaRomania a terminat prima in grupa de Euro, apoi a fost eliminata de Olanda in optimile de finala ... citește toată știrea