Razvan Iorga s-a despartit de FC Brasov si are sansa sa joace in prima liga. "Am fost sunat de cei de la Farul sa ma intorc"

Razvan Iorga (19 ani) si-a incheiat colaborarea cu FC Brasov si a revenit la Farul Constanta, club de care apartine contractual.Mijlocasul brasovean a evoluat in sezonul trecut pentru echipa din Liga 2, dar si in trei meciuri in primele cinci etape in actuala editie de campionat.Razvan Iorga, chemat inapoi de Hagi la FarulIorga se intoarce la Farul, unde are speranta ca ar putea debuta in prima liga."Am fost sunat de cei de la Farul sa ma intorc si sper sa am sansa sa joc in Liga 1. In ... citeste toata stirea