Razvan Rat despre posibila revenire a lui Mircea Lucescu la Dinamo: "A trait cu fotbalul toata viata"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 12 martie 2024, 20:13 / Actualizat marti, 12 martie 2024 22:19Fost jucator al lui Mircea Lucescu la Rapid si la Sahtior Donetk, Razvan Rat spune ca tehnicianul in varsta de 78 de ani mai are multe de spus in fotbal.Mircea Lucescu nu mai antreneaza din noiembrie 2023, cand s-a despartit de Dinamo Kiev. De atunci a revenit in tara si nu exclude o implicare la Dinamo, al carei jucator si tehnician a fost.