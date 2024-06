Razvan Rat, interesat sa devina actionar la o echipa de top din Superliga: "Poate fi o afacere profitabila"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 14 iunie 2024, 10:12 / Actualizat vineri, 14 iunie 2024 10:12Razvan Rat (43 de ani), fost fundas stanga al nationalei Romaniei, si-a manifestat interesul pentru a deveni actionar la Rapid, fosta sa echipa cu care a castigat de doua ori titlul de campion in Romania in sezoanele 1998-1999 si 2002-2003.Rat considera ca Rapid poate deveni o afacere profitabila in urmatorii 5-7 ani, motiv pentru care ideea de a detine 10 % din actiunile giulestenilor ... citește toată știrea