Razvan Tincu explica trecerea sa la Minaur Baia Mare, pe ultimul loc in Liga 3, desi putea ajunge la o echipa care tinteste promovarea in prima liga

Curtat insistent in ultima perioada de ACSM Ceahlaul Piatra Neamt, echipa aflata in lupta pentru accederea in Liga 2, fundasul central Razvan Tincu a ales sa joace in partea a doua a sezonului pentru evitarea retrogradarii din Liga 3, mai aproape de casa.La scurt timp dupa ce si-a reziliat contractul cu Politehnica Iasi (Liga 1), fundasul central in varsta de 36 de ani nascut la Satu Mare a semnat cu Minaur Baia Mare, ultimul loc in Seria 10 din Liga 3.Razvan Tincu s-a despartit de Poli Iasi, ... citește toată știrea