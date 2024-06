Reactia categorica a lui Radu Dragusin dupa Belgia - Romania: "Ramanem favoriti la calificare"

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 00:10 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 01:50Radu Dragusin, fundasul celor de la Tottenham, a oferit primele reactii dupa Belgia - Romania 2-0, partida disputata pe "RheinEnergieStadion" din Koln. In prima etapa a fazei grupelor, "tricolorii" au surclasat Ucraina, scor 3-0 (Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Denis Dragus).Romania va disputa partida decisiva pentru accederea in optimile de finala ale Campionatului European in compania ... citește toată știrea