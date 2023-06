Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 25 iunie 2023 21:44 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 00:53Aurel Esicleanu (64 de ani), membru in Comisia Tehnica a FRF, spune ca nu se pune problema inlocuirii selectionerului de la nationala U21, Emil Sandoi, in ciuda rezultatelor si prestatiilor jenante ale Romaniei la Campionatul European pe care tara noastra il gazduieste alaturi de Georgia.Desi disputa toate meciurile in Ghencea, pe stadionul "Steaua", reprezentativa U21 a Romaniei a ... citeste toata stirea