Reactia FRF in urma raspunsului trimis de UEFA pentru Gazeta, in scandalul licentelor: "CNFPA elibereaza si echivaleaza carnetele"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 10:55 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 12:16FRF a replicat dupa ce Gazeta Sporturilor a intrebat UEFA daca un antrenor licentiat in Moldova are dreptul sa lucreze in Romania. Federatia europeana a transmis ziarului ca licentele de la Chisinau ar putea fi valabile, de principiu, oriunde in lume, cu acordul federatiilor din tarile respective.Federatia sustine ca respecta Conventia UEFA si ca le permite sa activeze in Liga 1 doar ... citeste toata stirea