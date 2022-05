Reactia lui Angelescu, dupa ce Rapid a ratat in ultima etapa barajul pentru Conference League: "Nu am reactionat cum trebuie"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 mai 2022, 16:12 / Actualizat marti, 17 mai 2022 16:24Rapid a fost invinsa de CS Mioveni, 2-3, si a ratat participarea in play-off-ului pentru Conference League.Dupa meciul disputat luni seara, Victor Angelescu, finantatorul giulestenilor, a comentat prestatia formatiei lui Adi Mutu si a explicat de ce Rapid a ratat sansa de a juca in baraj, la primul an de la promovare.Play-outMutu, discurs fara precedent la Rapid: "Ne-am facut de ras! Nu mi s-a ... citeste toata stirea