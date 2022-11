Reactia lui Dan Petrescu dupa ce a auzit ca Nelu Varga il vrea pe Nicolae Stanciu: "Asta e clar!"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 09:46 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 10:03Dupa CFR Cluj - FCU Craiova 3-1, Dan Petrescu a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu sa ajunga sub comanda sa.Nelu Varga, patronul clujenilor, a declarat ca mijlocasul de 29 de ani de la Wuhan Three Towns este o prioritate pentru formatia sa.CFR Cluj - FCU Craiova 3-1Dan Petrescu, dupa tragerea la sorti din Conference League: "Am spus-o, sunt paralel cu asta!"La finalul ... citeste toata stirea