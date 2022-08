Reactia lui Lincar dupa infrangerea cu Sepsi: "Sa aduc eu bani de acasa ca sa plec?" + Conditiile in care ar putea parasi echipa

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 20:36 / Actualizat luni, 22 august 2022 21:11Erik Lincar, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre infrangerea cu Sepsi, 0-1, in etapa #6 din Superliga, si despre o posibila plecare de la echipa.Din informatiile GSP.ro, Lincar a fost avertizat de conducere ca va fi demis in cazul unei infrangeri cu Sepsi. El mai are un an de contract si un salariu de 10.000 de euro pe luna. In aceste conditii, Erik Lincar nu ar vrea sa plece de la echipa ... citeste toata stirea