Reactia neasteptata a lui Ovidiu Burca, dupa ce Dinamo a fost privata de doua lovituri de pedeapsa cu CSM Slatina

Partida dintre Dinamo si CSM Slatina, din deschiderea rundei a 12-a a Ligii 2, s-a terminat la egalitate, scor 0-0, desi "cainii", gazde in confruntarea care a avut loc la Giurgiu, puteau primi doua lovituri de la 11 metri fara probleme. Insa, surprinzator, Ovidiu Burca nu a vrut sa comenteze fazele.Dinamo n-a primit doua penalty-uri cu CSM Slatina, iar jocul de la Giurgiu s-a terminat 0-0Dinamo a aratat bine in partida de joi seara, in special in prima parte, dar jucatorii de atac ai lui ... citeste toata stirea