Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 19 noiembrie 2023, 10:18 / Actualizat duminica, 19 noiembrie 2023 12:14Echipa nationala a Romaniei a invins Israelul, scor 2-1, si s-a calificat astfel la EURO 2024, turneu final care va avea loc in Germania. Daca obtine macar un egal marti, contra Elvetiei, Romania va incheia grupa I pe primul loc.Partida dintre Israel si Romania s-a disputat in Ungaria, la Felcsut, din cauza razboiului izbucnit in Israel luna trecuta.editorialScuze, ... citeste toata stirea