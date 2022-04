Reactia Soranei Cirstea, dupa ce Elon Musk a cumparat Twitter

Articol de GSP - Publicat marti, 26 aprilie 2022, 13:13 / Actualizat marti, 26 aprilie 2022 13:24Sorana Cirstea (32 de ani, locul 27 WTA) a anuntat ca a revenit pe Twitter acum ca reteaua de socializare a fost achizitionata de catre Elon Musk (50).Duminica seara, Twitter Inc. a acceptat oferta lui Elon Musk de a cumpara reteaua sociala. Cel mai bogat om al lumii va plati 44 de miliarde de dolari in schimbul retelei create in 2006.Vestea a bucurat-o pe Sorana Cirstea, a doua cea mai bine ... citeste toata stirea