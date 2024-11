Reactia uimitoare a unei adversare a lui U-BT Cluj-Napoca la situatia tragica din Valencia * A gazduit sinistrati si soldati in baza de antrenament a clubului

Articol de David Istrate - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 22:45 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 22:46Valencia Basket, una dintre adversarele lui U-BT Cluj-Napoca din EuroCup, s-a implicat activ in situatia tragica prin care a trecut regiunea Valencia in ultima perioada, in urma inundatiilor provocate de furtuna DANA.Spania se afla intr-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recenta a tarii, dupa ce DANA, un fenomen natural, a provocat mari inundatii la sud de Valencia ... citește toată știrea