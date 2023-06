Real Bradu, echipa care a evoluat in acest sezon in play-off-ul Seriei a 4-a a Ligii 3, a anuntat ca nu se mai inscrie in noua editie de campionat. Clubul argesean se considera batjocorit de propriii jucatori, dar si vanat si dat ca exemplu negativ de catre Federatia Romana de Fotbal.Decizia celor de la Bradu vine dupa ce, in aceasta saptamana, federatia condusa de Razvan Burleanu a parat catre Comisia de Disciplina si Etica a FRF cinci noi jucatori ai echipei, care aveau conturi la case de ... citeste toata stirea