Formatia Real Madrid a castigat, duminica, Supercupa Spaniei, invingand echipa Athletic Bilbao, scor 2-0, in finala disputata la Riad. Madrilenii au obtinut trofeul pentru a 12-a oara.Golurile au fost marcate de Modric '38 si Benzema '52 (penalti).Cele doua echipe au ajuns in finala invingand in semifinale, tot la Riad, FC Barcelona (scor 3-2 dupa prelungiri pentru Real Madrid) si ... citeste toata stirea