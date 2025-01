"Realitatea se denatureaza. Doamna Deleanu ne-a iubit ca pe copiii sai" * Cea mai longeviva gimnasta de ritmica din Romania sare in apararea presedintei, acuzata de abuz verbal

Articol de Cezar Titor - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 12:10 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 13:30Andreea Verdes, 24 ani, cea mai experimentata gimnasta in ritmica din Romania, sare in apararea Irinei Deleanu, presedinta Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, aflata in centrul unui scandal de proportii, izbucnit in urma marturiilor tulburatoare ale mai multor foste gimnaste trecute in ultimii ani pe la loturile nationale.Intr-un material realizat de ARADS (Asociatia Romana ... citește toată știrea