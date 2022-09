Rebecca Diaconescu s-a calificat in finala probei 50m spate la Campionatul Mondial de Inot pentru juniori + David Popovici revine azi in bazin

Articol de GSP - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 07:01 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 07:21Rebbeca Diaconescu (16 ani) s-a calificat in finala probei de 50m spate la Mondialul de juniori de la Lima.Rebecca Diaconescu va inota in finala duminica dimineata, de la ora 3:29 (ora Romaniei). Cursa va putea fi urmarita pe platforma de streaming VoyoDavid Popovici si Patrick Sebastian Dinu vor intra in serii la 100m liber azi, de la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.roRebecca a terminat ... citeste toata stirea