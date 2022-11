Rebelul Tiafoe, criticat dur pentru gestul facut azi in America - Italia, la Cupa Davis: "L-as fi dat afara cu un sut in fund!"

Articol de GSP - Publicat joi, 24 noiembrie 2022, 13:35 / Actualizat joi, 24 noiembrie 2022 13:56Frances Tiafoe (24 de ani, 19 ATP) a fost criticat pentru atitudinea avuta inaintea duelului cu Lorenzo Sonego (27 de ani, 45 ATP), pierdut 3-6, 6-7(7) in "sferturile" Cupei Davis.Statele Unite ale Americii infrunta astazi Italia pentru un loc in semifinalele Cupei Davis. In momentul intonarii imnurilor, rebelul Frances Tiafoe a aparut cu o pereche de casti pe urechi. A fost taxat de Adriano ... citeste toata stirea