Record egalat in NBA * Rudy Gobert a fost ales pentru a patra oara cel mai bun aparator al anului

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 08 mai 2024, 13:31 / Actualizat miercuri, 08 mai 2024 13:31Pivotul echipei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, a fost desemnat marti, pentru a patra oara, cel mai bun aparator al anului in NBA, relateaza BBC, citati de news.ro.Gobert i-a egalat pe Dikembe Mutombo si Ben Wallace in topul celor mai multe astfel de premii obtinute in istoria NBA.