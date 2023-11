Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 10:53 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 10:56Etiopianul Tamirat Tola a stabilit un record al traseului si a castigat cursa masculina la maratonul orasului New York, duminica, in timp ce sportiva kenyana Hellen Obiri s-a detasat in ultimii 400 de metri si a cucerit titlul la feminin, relateaza AP.Tola a terminat in 2 ore, 4 minute si 58 de secunde, doborand recordul de 2:05.06 stabilit de Geoffrey Mutai in 2011.Albert Korir din ... citeste toata stirea