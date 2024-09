Record la US Open * S-a scris istorie pe tabloul feminin

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 02 septembrie 2024, 09:34 / Actualizat luni, 02 septembrie 2024 10:06Qinwen Zheng (21 de ani, 7 WTA) a castigat impotriva Donnei Vekic (28 de ani, 24 WTA), scor 7-6(2), 4-6, 6-2, in optimile de la US Open, iar meciul a intrat in istoria turneului american de Grand Slam.Partida a durat doua ore si 53 de minute si s-a terminat la ora locala 2:15. E un nou record pe tabloul feminin la US Open. Zheng - Vekic e meciul care s-a terminat cel mai tarziu, ... citește toată știrea