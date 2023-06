Timisoara pare sa fie o candidata serioasa la recordul de timpul cel mai lung pentru obiective de infrastructura sportiva. Are o sala polivalenta in constructie de peste 12 ani, iar acum a fost nevoie de peste doi ani pentru un studiu de prefezabiliate si unul de fezabilitate pentru noul stadion "Dan Paltinisanu", care, fiecare, ar fi trebuit facute in doar 6 luni.Cum momentul "magic" a venit in sfarsit, evident, si pretul estimat a crescut, fata de niste demersuri incepute acum mai bine de 2 ... citeste toata stirea