Recordul celui mai tanar jucator utilizat in acest sezon de Liga 2, batut de FK Miercurea Ciuc la meciul cu Braila. Unirea Slobozia nu a fost nici ea prea departe in partida cu Petrolul

Lipsa unei mize adevarate in acest final de sezon de Liga 2 pentru unele dintre cluburile participante in play-out da oportunitatea antrenorilor sa promoveze la echipa de seniori si in acest campionat jucatori foarte tineri, care altfel nu ar fi avut sansa sa fie utilizati la acest nivel.S-a intamplat si in ultima etapa a play-out-ului esalonului secund, in runda a 4-a, in care Francisc Dican l-a trimis ca titular in poarta echipei FK Miercurea Ciuc pe Mate Simon (foto), un jucator de nici 16 ... citeste toata stirea