Rednic, dezlantuit in conferinta in subiectul de care depinde viitorul lui Dinamo: "Trebuie sa plateasca, ce vi se pare anormal?" + Dezvaluiri fierbinti despre salariul unui om-cheie de la "caini"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat sambata, 09 martie 2024, 03:42 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 07:12Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, a atins un subiect spinos in conferinta de presa de la finalul meciului cu Dinamo, pierdut de "Batrana Doamna" cu 0-1, in urma caruia aradenii si-au luat adio de la visul play-off-ului."Puriul" a avut un discurs avantat despre procesul pe care-l are in desfasurare cu Dinamo, in contextul in care iesirea ... citește toată știrea